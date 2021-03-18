KAOSTAN GÜN IŞIĞINA! KARATE’NİN YENİ YOL HARİTASI…

Ömer Duran Hoca İle Tarihi Röportaj,

Uzun yılların ardından nihayet mutlu son! Karate, artık tek çatı olmak için gün sayıyor… Türkiye Karate Federasyonu (TKF) kaoslu yıllara sünger çekip 2010’lu yillara resmen damga vurdu. Kanadı kırık karate, şimdi o kanadı yerine koymak üzere! Bakın işte o kanatta kimler var? Kyokushin, Ashihara ve aynı segmente yer alan ekoller ile diğer Kempo ve Sankukai-Nanbudo gibi dışarıda kalan tüm ekoller ile Karate, dev bir federasyona için yelken açtı ve OSS dedi.

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