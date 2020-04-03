Karate 1 A Serisi’nin İstanbul Etabıda İptal Edildi

Dünya Karate Federasyonu’nun önemli organizasyonları arasında yer alan ve bir etabı her yıl Türkiye’de yapılan Karate 1 A Serisi’nin İstanbul etabı, Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gerekli değerlendirmeleri yapan Türkiye Karate Federasyonu, 19-21 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan Karate 1 A Serisi’nin İstanbul etabının iptal edilmesi yönündeki talebi Dünya Karate Federasyonu tarafından olumlu karşılandı ve organizasyon iptal edildi. İstanbul etabının ardından 11-13 Eylül tarihlerinde Güney Afrika’nın Durban kentinde yapılması planlanan organizasyon ile ilgili ise henüz bir karar verilmedi.