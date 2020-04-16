Karate dünyasından bir Yıldız kaydı, Shihan Sadashige KATO vefat etti…

Karate dünyasından bir Yıldız daha kaydı. 9. dan Shihan Sadashige KATO bugün İngiltere’de geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Türk karate camiası Kato Hoca için derin üzüntülerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Sensei Hayrettin Hamurcu mesajında, “Toprağı bol olsun, kendisini asla Unutmayacağız, her zaman güzel duygularla anacağız.” dedi.

Turk Karate TV

İnternational Japon Karate Assocıatıon; Shihan Sadashige KATO vefat etmiştir. Bugün Kalp krizi sonucu vefat etmiş olan hocamızın toprağı bol olsun dileklerimizi iletiyoruz. IJKA organizasyonunu Sensei lerinin başı sağolsun. Oss

Hayrettin Hamurcu

Dünya Shotokan federasyonu teknik danışmanı olan dünyaca ünlü japon hocamız 9. dan Hanshi Sadeshige KATO bugün İngiltere’de kalp krizi sonucu vefat etmiştir. toprağı bol olsun kendisini asla Unutmayacağız her zaman güzel duygularla anacağız.R.I.P

Tülay Albear

Bir Yıldız daha kaydı yer yüzünden..

Anılarımızda yaşayacaksın Sensei Sadashige Kato.. Işıklar içinde ruhun huzur bulsun.. OSS

Mikdat Kahraman

Sevilen değerli hoca S. Kato’nun vefatıni üzüntüyle ögrenmiş bulunmaktayız toprağı bol olsun, sevenlerine sabır diliyorum

Abidin Çark

Kıymetli S. Kato Hocamızı Kalp Krizi Sonucu Kaybettik. Dünya Karatesine ve Bizlere Katkıları Tartışılmaz. IJKA – Türkiye Olarak Karate Camiamızın Başı Sağ Olsun…

Ertuğrul Boran

Shotokan Karate-Do bir efsanesini daha kaybetti.

Yaşamını adeta karate branşına adamış olan JKA ekolünün şefi Shihan Sadashige KATO (9.Dan) R.I.P toprağı bol olsun…