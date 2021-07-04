KARTAL TİBET SON YOCULUĞUNA UĞURLANDI

Tarkan’ ve ‘Karaoğlan’ filmleriyle gönülleri fetheden Türk sinemasının ünlü ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet (83), son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun zamandır çeşitli sağlık sorunları yaşayan ünlü oyuncu geçtiğimiz perşembe günü hayata veda etti. Kartal Tibet için sevenleri Zincirlikuyu Camii’nde bir araya gelerek son yolculuğunda yanlız bırakmadı.

Usta sanatçı Kartal Tibet’i son yolculuğuna uğurlayanlar arasında siyaset ve sanat dünyasının ünlü isimleri ile çok sayıda seveni yer aldı.

Cenaze töreninde, oğlu Kanat, kızı Kumru ile üvey oğlu oyuncu Civan Canova taziyeleri kabul etti.