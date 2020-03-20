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  • Kendini, Aileni ve Sevdiklerini korumak için; EvdeKal Türkiye!
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    21 Mart 2020

    tarihinde eklendi.

Kendini, Aileni ve Sevdiklerini korumak için; EvdeKal Türkiye!

SİYAHKUŞAK
Türkiye Judo Federasyonu,  Coronavirüs’e “Kendini, aileni ve sevdiklerini korumak için Evde Kal Türkiye!” başlığıyla bir açıklama yayımladı…

“COVID-19 virüsü ile mücadele ettiğimiz bu günlerde zorunlu durumlar dışında evimizden ayrılmayıp, virüs tehlikesine karşı mücadelede Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alalım.”

“Evde bulunduğunuz süre içerisinde Türkiye Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu tarafından tamamen ücretsiz hizmet veren ve profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan her yaşa uygun 900’e yakın fiziksel aktivite videolarının yer aldığı, Bedensel, Görme, İşitme Engelli egzersiz videoları ve su hatırlatma modülleri ile yenilenen HisApp uygulaması ile evlerinizde hareketsiz kalmayın.”

“App Store ve Google Play’dan kolaylıkla telefonlarınıza indirebileceğiniz uygulamayı önemsiyor ve tavsiye ediyoruz.”

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