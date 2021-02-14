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  • Macaristan’da Düzenlenen Uluslararası Boks Turnuvasını Türkiye, 2 Altın ve 2 Bronz…
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    15 Şubat 2021

    tarihinde eklendi.

Macaristan’da Düzenlenen Uluslararası Boks Turnuvasını Türkiye, 2 Altın ve 2 Bronz…

SİYAHKUŞAK
Macaristan’ın Debrecen şehrinde düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası’nı Türkiye, 2 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya ile tamamladı.
 
Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası’nda 51 kilo final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Hırvat rakibi Cacic Nikolina’yı, 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Fransız rakibi Emilie Sonvico’yu mağlup ederek altın madalya kazandılar.
Turnuvada 69 kiloda Necat Ekinci ve +91 kiloda Berat Acar ise turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.
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