Macaristan’da Düzenlenen Uluslararası Boks Turnuvasını Türkiye, 2 Altın ve 2 Bronz…

Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası’nda 51 kilo final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Hırvat rakibi Cacic Nikolina’yı, 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Fransız rakibi Emilie Sonvico’yu mağlup ederek altın madalya kazandılar.

Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası’nda 51 kilo final müsabakasında ringe çıkan Buse Naz Çakıroğlu, Hırvat rakibi Cacic Nikolina’yı, 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Fransız rakibi Emilie Sonvico’yu mağlup ederek altın madalya kazandılar.