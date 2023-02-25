MUAY THAİ FEDERASYONU JU JİTSU YÜRÜTME KURULU OLUŞTU

Ju Jitsu branşının Türkiye Muay Thai Federasyonu’na bağlanmasının ardından yürütme kurulu oluştu. Federasyona alt branş olarak bağlanan Ju jitsu’da Hulusi Elmas Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev aldı.

Muay Thai Federasyonu’nun resmi sitesinde şu açıklama yer aldı:

“Genclik ve Spor Bakanlık Makamının 27.01.2023 tarihli ve 09 sayılı olur ile Ju Jitsu Sporunun Federasyonunuza alt branş olarak bağlanmasına karar verilmiş olup, 06.02.2023 tarih ve 84 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince JU JİTSU branşı ile ilgili Müsabaka, Hakem, Kuşak ve gerekli talimatları, teknik koordinasyon ve faaliyet ve planları ile ilgili çalışmalar yapmak üzere JU JİTSU Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.”