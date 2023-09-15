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SİYAHKUŞAK

MURAT EŞSİZ KARATE TURNUVASI VE KARATE VAKFININ CAMİAYA JEST’İ

MURAT EŞSİZ KARATE TURNUVASI VE KARATE VAKFININ CAMİAYA JEST’İ

Haber: SİYAHKUŞAK

31 Ağustos-1-2 Eylül 2023 tarihlerinde Manisa Muradiye spor salonunda rahmetli Murat Eşsiz hoca adına düzenlenen yarışmalar güzel bir atmosfer içinde geçti. 3 gün süren yarışmalarda yüzlerce minik, yıldız, ümit, genç ve büyüklerde Karate-ka ter döktü.

Sensei Ercüment Taşdemir Sensei İnce’ye ödülünü takdim ederken.

Katılımın, konaklama ve öğle yemeklerinin ücretsiz olduğu, kahvaltı ve çay-kahvenin sebil olduğu ve gün boyu çeşitli ikramların sunulduğu bu mükemmel organizasyon gönüllerde adeta taht kurdu. Rahmetli Murat Eşsiz hocanın çocukları büyük bir özveri ile bir mükemmelliğe daha imza attılar.

Siyahkuşak web’de yazıları ile federasyon seçimlerinde ‘’bizden(camiadan) olsun, isterse çamurdan olsun!’’ sloganıyla seçimlerde başkan adayı Sensei Taşdemir’e açık destek veren Sensei Fatih İnce, 2021 yılındaki Karate federasyonu başkanlığını seçimlerini kıl payı kaybeden değerli Sensei Ercüment Taşdemir ve onu en yakından destekleyen fedakar insan Sensei Hayrettin Hamurcu hoca ile bir sohbet gerçekleştirdi. Karate Vakfı tarafından kendisine 40 yıl ve üstü üstün hizmet ödülü olarak ‘’Berat ve Üstün hizmet madalyası’’ ile ödüllendirilen Sensei İnce, ödülünü  bizzat Sensei Ercümet Taşdemir’in elinden aldı.

Sağdan sola; Sensei Ali Zamangör, Sensei Uğur Kobaş, Sensei Çetin Demirel ve Sensei Fatih İnce

Sensei Hamurcu Vakfın faaliyetleri ve konu hakkında şu açıklamayı yaptı; ‘’2021 yılında gerçekleşen Karate Federasyonu başkanlık seçimlerinde Türk karatesinin  ihtiyacı olduğunu bildiğimiz için, ayrıca  federasyon başkanlık adayılığında camiaya söz verdiğimiz seçim vaatlerinden de biri olması sebebiyle faaliyete geçirdik vakfın iktidar muhalefet ayrımı yapmadan tüm camianın hizmetinde olduğunu camiamızın bilmesini isteriz.

Sağdan sola; Sensei Sait Özkara, Sensei Ali Zamangör, Sensei Şerafettin ılık, Sensei Fatih İnce

Ayrıca 26 Ağustos‘ta vakfımızın ilk icraati olarak Türk Karate’sine hizmet etmiş, 30 yıl 40 yıl ve 50 yıl üstü ayrı ayrı kategorilerde antrenörlerimize üstün hizmet ödülü olarak güzel bir anı kalması dileğiyle ‘’Berat ve Üstün hizmet madalyası’’ ile ödüllendirmek için bir gece tertip ettik.  Bu geceye yaklaşık  500  civarında katılım sağlandı. Vakfın Türk karatesine  yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz. Yakında yeni sürprizler ve yeni programlar ile camiamızın karşısında olacağız. Biz sözde değil özde hizmet ediyoruz federasyon seçim çalışmalarında vaad ettiğimiz ama yapılan  seçimi az bir farkla kaybetmemize rağmen ‘’vakıf’’ sözünü yerine getirerek
camiamızın hizmetine sunduk. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.’’

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