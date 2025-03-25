PENDİK MÜCADELE SPOR KULÜPLERİ BİRLİĞİ RAMAZAN AYINDA ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR



Pendik Mücadele Spor Kulüpleri Birliği, Ramazan ayında ziyaretlerine devam ediyor. Dernek yeni kurulmasına rağmen, Pendik’teki ferdi amatör spor kulüplerinin yüzde sekseni tarafından kabul görüyor ve kulüplerin sorunları ile ilgili çözümler üretmek için ortak çalışmalar yapıyor…



Dernek Başkanı Tacettin Ata, “Yönetim kurulu olarak kısa zaman önce faaliyete başlayan Önel Spor Kulübü’nü iftar sonrası kulüp başkanlarımızla ziyaret ettik. Yeni açılan kulübün hayırlı olması temennilerin yanında kulüp başkanlarımızla istişare toplantısında bulunduk ve 2025 yılında dernek olarak yapılacak faaliyetlerle ilgili bilgiler verdik” dedi.

Dernek Başkanı Tacettin Ata, derneğinin yeni kurulmasına rağmen, Pendik’teki ferdi amatör spor kulüplerinin yüzde sekseni tarafından kabul gördüğünü, kulüplerin sorunlarıyla ilgilenmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Başkan Ata, “Bu nedenle ilçemizdeki bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşlarını başta Kaymakamımız Mehmet Yıldız olmak kaydı ile sırasıyla ziyaret ederek, derneğin amaçları ve kuruluş sebeplerini spor felsefesine ne uygun neler yapabileceklerini arz ettik. Dernek olarak 2025 yılı içerisinde öncelikli konumuz resmi bayramlarda tüm kulüpler olarak temsil edilme noktasını sağlamak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi resmi törenlerde kulüpler adına derneğimiz toplu halde temsil edilmesi noktasında çalışmalar yaptık İlçe Müdürümüz ile fikir telakki ettik, akabinde kulüplerimizin sorunları ile ilgili bilgileri Kurum amirlerimize ilettik, çözümler üretmek için ortak çalışmalar yapıyoruz.” dedi

Tacettin Ata, 7405 sayılı yasaya uygun olarak kulüplerin işleyişleri idari yapısına uygun yapılandırmak ve burada hukuksal sorunlar yaşamamak için fikir birliği ve bilgi akışını sağlamak amacında olduklarını, kulüplerimizde görülen eksiklikleri gidermek için yardımcı olmak ve bununla ilgili gerekli idare veya bürokratik olarak çözümler konusunda dernek olarak üstlerine düşenleri yapma gayretinde olacaklarını belirtti.