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SENSEİ HAMDİ ÇEVİK, ULUSLARARASI 6. GEMLİK KARATE TURNUVASI’NDA KATA’DA 1.NCİ OLDU

SENSEİ HAMDİ ÇEVİK, ULUSLARARASI 6. GEMLİK KARATE TURNUVASI’NDA KATA’DA 1.NCİ OLDU

Öğrencilerine rol model oldu!

SENSEİ HAMDİ ÇEVİK, ULUSLARARASI 6. GEMLİK KARATE TURNUVASI’NDA KATA’DA 1.NCİ OLDU

Sensei Hamdi Çevik, Uluslararası 6. Gemlik Karate Turnuvası’nda Kata kategoride yarışmalara katıldı. Şampiyonaların yarışmacı sporcusu bu sefer kürsüde 1.nci oldu.

Uluslararası 6. Gemlik Karate Turnuvası son gün müsabakaları ile tamamlandı. Savaş sanatlarının usta ismi Sensei Hamdi Çevik Kata kategoride yarışmalara katıldı. Karate Federasyonu’nun bu güne kadar düzenlediği bir çok şampiyonada yarışan ve çoğu kez podyum gören Çevik hoca, bu sefer kürsüde 1.nci oldu.

Edirne karatesine Keşan’dan dinamizim kattı

Bir çok dövüş sanatında engin birikime sahip olan usta karateci emeğinin karşılığını uluslararası turnuvada birinci olarak aldı. Edirne karatesine Keşan’dan dinamizim katan hoca, öğrencilerini yetiştirmenin yanında katıldığı turnuvalarla onlara rol model olup başarının anahtarını gösteriyor.

Wado Ryu, Shotokan, Shito Ryu gibi Stilleri çalışıyor

Wado Ryu, Shotokan, Shito Ryu gibi Stilleri çalışan ve İstanbul’da yaşamasına rağmen emeğini Türkiye’nin ücra köşelerine taşıyarak yeni nesilleri Karate ile tanıştırıyor. Onun bu mücadeleci kimliği takdirle karşılanıyor.

Tatamiyi seven, yarışmacı bir karakter ortya koydu

Şampiyonalarda kazandığı madalyanın rengine bakmadan paylaşan Hamdi Çevik, Uluslararası 6. Gemlik Karate Turnuvası’nda kazandığı Altın madalyası onu kürsünün kilit ismi yaptı. Tatamiyi seven, yarışmacı bir karakter ortya koyan Çevik hoca, aynı zamanda SİYAHKUŞAK Web&Dergi’de köşe yazılarıyla da dikkat çekiyor.

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