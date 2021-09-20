SÜREÇ BAŞLADI, TAŞLAR YERİNDEN OYNAR MI? AĞIR TAŞLAR YERİNDE KALIR MI?

Gelinen süreçte değişen hiçbirseyin olmaması sorunların zamana bırakılarak halı altına süpürülerek ötelendigi görüldü! Süreç başladı, taşlar yerinden oynar mı? Ağır taşlar yerinde kalırmı?

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Pandemi nedeni ile Spor federasyonu seçimleri olimpiyat oyunlarının Tokyo’da yapılmasının akabinde gecikmeli de olsa seçim süreci 15.09.2021 de yayınlanan genelge ile 2021 de gerçekleşecek.

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Geride kalan 4+1 yıllık süreçte yaşanan artılar yanında eksiklerin çok olması ve bunların yasal boşluklardan kaynaklandığı aşikar iken kulüplerin talebi ile mahkeme kararları ve Danıştay kararları ile mevcut Çerçeve statünün eksik ve demokratik olmayan yönleri yasal olarak da tesbit edildi.

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Yamalı bohçaya dönen federasyon çerçeve yasası günümüz şartlarıda göz önüne alınınca tamamen değişmesi istendi ve bu nedenle taslak düzenleme de yapıldı, ve tüm hazırlıklar hazır…

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Seçimler olimpiyat oyunları sonrası yapılacak dendi dennesine de, gelinen süreçte değişen hiçbirseyin olmaması sorunların zamana bırakılarak halı altına süpürülerek ötelendigi ve özel ve yasal olmayan iş ve işlemlerin sözde kalarak dikkate alınmadığı da bu şekilde ortaya konmuş oldu.

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