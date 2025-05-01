Alexander Volkanovski, Diego Lopes’i yenerek ikinci kez kemerini ele geçirdi.

VE TAHTIN SAHİBİ YENİDEN ALEXANDER VOLKANOVSKİ!

Alexander Volkanovski, UFC 314’teki heyecanın zirave yaptığı ana müsabakada Diego Lopes’i yenerek tüysıklet tahtına yeniden oturdu.

Volkanovski’nin son iki maçında İlia Topuria’ya karşı ve Islam Makhachev’le çıktığı hafifsıklet unvan karşılaşmasında nakavtla mağlubiyet alması nedeniyle bazı taraftarlar 36 yaşındaki dövüşçü için bazı endişeler hakimdi. Özellikle de UFC 314’de ilk kez UFC şampiyonluğu için mücadele eden Lopes gibi daha genç ve kemer beklentisi yüksek bir rakip vardı.

Volkanovski’nin ilk raunttaki ustaca dövüşü ve Lopes’i tellere doğru etkili bir şekilde sendeleterek başarıya geri dönüş yaptı. Brezilyalı Lopes ise ikinci raundun sonuna doğru Volkanovski’yi sağlam bir yumruk kombinasyonuyla yere sererek etkisini gösterdi. Eski şampiyon toparlanmayı bildi ve ağırlığını tecrübe olarak yansıttı. Lopes 4. rauntta burdayım dedi. Sonuçta Volkanovski güçlü bir şekilde bitirdi. 48-47, 49-46 ve 49-46’lık kartları zaferini ilan etti.

Alexander Volkanovski ikinci kez kemerini ele geçirdi. Aralık 2019’dan Şubat 2024’e kadar hükmünü sürdürmüş ve bu süreçte kemerini 5 kez başarıyla savunmuştu.