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TKF YÖNETİMİ ANKARA’DA TOPLANDI, STRATEJİK ADIMLAR ELE ALINDI!

TKF YÖNETİMİ ANKARA’DA TOPLANDI, STRATEJİK ADIMLAR ELE ALINDI!

TKF YÖNETİMİ ANKARA’DA TOPLANDI, STRATEJİK ADIMLAR ELE ALINDI!

Türkiye Karate Federasyonu Yönetimi Ankara’da toplandı, gelecek dönem için stratejik adımlar ele alındı.

Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu, 25 Haziran 2025 tarihinde Ankara’da bir araya geldi. Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Başkan Vekili Ali Sarıaydın ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Habeş, Mustafa Ertekin, Osman Fatih Destici, Levent Aydemir, Hayrettin Hamurcu, Ömer Duran ve Ersin Bebek katıldı.

Toplantıda, federasyonun güncel faaliyetleri, gelecek dönem planlamaları ve karate sporunun gelişimine yönelik stratejik adımlar ele alındı. Başkan Taşdemir, yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar gösterdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederken, Türk karatesinin ulusal ve uluslararası alanda daha da ileriye taşınması adına kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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