Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası’nda İlk Gün 6 Madalya

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 7-9 Şubat tarihleri arasında devam eden Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de start aldı. İlk gün Milli karateciler üç altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazandı.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de başladı. Avrupa Karate Federasyonu’na (EKF) üye 54 ülkeden 1155 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın açılış gününde Milli karateciler, üç altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazanarak günün en başarılı ekibi oldu. Şampiyonanın ilk gününde ferdi kata ve ümitler kumite olmak üzere 14 dalda madalya dağıtıldı.

Furkan Kaynar, Dünya şampiyonu unvanıyla Budapeşte’ye geldi

Ümitler ferdi kata dalında Dünya şampiyonu unvanıyla Budapeşte’ye gelen Furkan Kaynar, İspanyol Alejandro Jimenez Diaz karşısında verdiği madalya mücadelesinde 25.2 puan alarak rakibinin 0.12 puan önünde yer alarak Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Enes Özdemir, kariyerinin ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

Genç erkekler kata dalında final mücadelesi veren Enes Özdemir de Slovak Adam Stelcl ile karşılaştı. 24.46 puan alan rakibini 25.94 puanla mağlup eden milli sporcu, bu dalda kariyerinin ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Müşerref Özdemir, bir yılık periyotta üçüncü madalyasını kazandı

2019’da ümitlerde Dünya şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü sevinci yaşayan Müşerref Özdemir, bir yılık periyotta üçüncü madalyasını kazandı. Günün son final mücadelesine çıkan Milli karateci, ümit bayanlar kumite 47 kilo finalinde Slovak Nina Kvasnicova’yı 6-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli karateciye altın madalyasını, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan takdim etti.

Keyda Nur Çolak, gümüş madalyanın sahibi oldu

Final mücadelesi veren Milli sporcularımızdan Keyda Nur Çolak, gümüş madalyanın sahibi oldu. 21 yaş altı bayanlar ferdi kata finalinde 25.6 puan alan Dünya şampiyonu İspanyol Marta Garcia Lozano karşısında 24.26’a puana ulaşınca gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ümit bayanlar ferdi kata dalında ise Fransız Cassandra Sampieri ile karşılaşan Damla Su Türemen, 24.6 puan alarak rakibinin 0.8 puan önünde yer aldı. Ekim 2019’da Dünya ikincisi olan Milli sporcu, Avrupa Şampiyonası’nı da bronz madalya ile noktaladı.

Ümit erkekler kumite 52 kiloda mücadele eden Mert Halıcı, kariyerinin en büyük başarısına Budapeşte’de ulaştı. Makedon Matej Belistojanoski’yi 1-0 yenen Mert, Avrupa üçüncüsü olmayı başardı.