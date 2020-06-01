WKF, 2021 yılında yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları Kota Takvimini Değiştirdi

Dünya Karate Federasyonu (WKF), Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 2021’e ertelenmesinin ardından kota takvimini güncelledi. WKF Yönetim Kurulu, geçtiğimiz hafta yaptığı toplantının ardından 18 Mart 2020’de sona erdirilen kota puan müsabakalarının 2021’deki iki organizazyonla devam edeceğini açıkladı.

WKF’den yapılan açıklamada, 32 sporcunun kota aldığının ilan edildiği tarihin Tokyo 2020’nin öncesine denk geldiği belirtilirken, Olimpiyatların ertelenmesi üzerine böyle bir karar alındığı vurgulandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile yapılan görüşmeler neticesinde resmiyet kazanan değişiklik ile 18 Mart’ta kota aldığı açıklanan 16 erkek, 16 kadın sporcunun kota mücadelesi, 2021’deki iki organizasyon ile devam edecek ve nihai sıralama bu müsabakalarından ardından kesinleşecek.

Alınan yeni karara göre; 2021 Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası ile Karate 1 Premier Lig Rabat etaplarında alınan puanlar sıralamayı etkileyecek. 2021 yılının Mayıs ayında Tokyo Olimpiyatları’na sıralamadan katılacak karatecilerin ismi kamuoyuna duyurulacak.

24 sporcunun kota alacağı Kalifikasyon Turnuvası ise Haziran 2021’de Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek.

WKF’nin aldığı bu karar, 18 Mart 2020’de kota aldığı ilan edilen beş sporcumuzdan üçünü etkilemeyecek. Dünya ve Olimpik puanlamanın bir numarası Serap Özçelik Arapoğlu ve Uğur Aktaş ile Ali Sofuoğlu, Tokyo 2021’de mücadele edecek.

Dünya ve Olimpik sıralamada kategorilerinde ikinci durumda bulunan Merve Çoban ile Meltem Hocaoğlu Akyol’un mücadelesi ise iki kota müsabakasının ardından netlik kazanacak.