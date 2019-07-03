2. Avrupa Oyunları’nı 15 Madalya İle 24. Sırada Tamamladık

Belarus’un başkenti Minsk’te 21-30 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenen 2. Avrupa Oyunları muhteşem bir törenle sona erdi. Kapanış töreninde Türk bayrağını, Milli karatecimiz Serap Özçelik Arapoğlu taşıdı.

Minsk kentinde gerçekleşen 2. Avrupa Oyunları’nda milli takımımız, 14 spor dalında 110 sporcu ile mücadele etti. Oyunları 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 15 madalya ile 24. sırada tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2. Avrupa Oyunları’nda madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları’nda madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum.. Kazanılan her madalyayı bir sonraki adım için başlangıç kabul ediyoruz. Müsabakalarda ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızın ellerinden geleni yaptığına inancım tam. Ay-yıldızlı formayı üzerinde taşıyan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, söz konusu başarılarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”