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Ana Sayfa Flaş, Karate, Manşet 3 Temmuz 2019 10 Görüntüleme

2019 Avrupa Oyunları’nda Türk Bayrağını Serap Özçelik Arapoğlu Taşıdı

2019 Avrupa Oyunları’nda Türk Bayrağını Serap Özçelik Arapoğlu Taşıdı

Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları sona ererken 2019 yılında çıktığı uluslararası organizasyonların tamamında kürsüde yer alan ve beşinde şampiyonluk elde eden Serap Özçelik Arapoğlu, gümüş madalya kazandığı organizasyonda farklı bir gururu daha yaşadı.

Oyunlar’ın kapanış töreninde Türk bayrağını taşıyan Milli karateci, “Bayrağı taşıyacağımı düşünmüyordum ve beklemiyordum. Söylediklerinde gerçekten çok heyecanlandım çünkü benim için gerçekten çok büyük gurur ve onur. Tabii şampiyon olarak bu onuru yaşamak isterdim. Finalde karşılaştığım rakibimi bir hafta önce Kanada’da yenmiştim ama bazen olmayınca olmuyor. Buruk bir sevinç yaşıyorum” dedi.

Kapanış töreninde muhteşem bir atmosferin olduğuna da vurgu yapan Serap, “Kariyerimde birçok ilki yaşadım ve sayısız şampiyonluk kazanarak bayrağımızı dalgalndırma imkanım oldu. Ancak kapanış töreninde, o muhteşem atmosferde bayrağımızı taşımak, yaşadığım duyguların en güzeliydi” diye konuştu.

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