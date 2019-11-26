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  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye Siyahkuşak!
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    27 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye Siyahkuşak!

SİYAHKUŞAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye Siyahkuşak!  TKF Yönetim Kurulu, Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek karate elbisesi giydirdi ve siyah kuşak taktı.

Ankara’da gerçekleşen ziyarette Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Başkan Vekili Mustafa Kazım Özbayraktar, Genel Sekreter Ali Bıldırcın, TKF Kayseri Karate il Temsilcisi Mustafa Altınok ve Karate Milli Takımlar Menajeri Hikmet Şaha bulunurken eski sporculardan Erciyes Üniversitesi Plastik Cerrahi Doç. Dr Alper Kemaloğlu’da katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Başkan Mehmet Özhaseki, Karate Gi giydi, siyahkuşak taktı.

Ziyarette Özhaseki’ye karatenin Türkiye’de ve dünyadaki konumu hakkında bilgiler verildi. Başkan Esat Delihasan tarafından AK Parti’nin spora ve sporcuya olan desteğinin önemli olduğunu vurgulandı. 

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