Şefik GÜLTEN

İnternetten diplomayı indiriyor, sonra diplomadaki ismi silip kendi adını, sonra altına 10. Dan profesör yazıyor. Bunlar sazanları biliyor ve onlara diploma gönderip kendileride onlardan istiyor. Yani, al gülüm ver gülüm.

Birisi internetten diploma indiriyor sonra diplomayı ismi silip kendi adını sonra altına 10. Dan profesör yazıyor.

Diğeri bir diploma yapıyor, üzerine 8-10 Dan yazıp satıyor.

Bir diğeri federasyon kurdum diyerek seminer düzenliyor ve seminer sonrası diplomaları satıyor.

Başka başka birisi federasyon diploması yapıyor ama ne uzakdoğu nede yakın batı kültürünü bilmediği için diplomanın üstündeki yazıları yanlış yazıyor.

Bir başka, başka, başkası kendini profesör ilan ediyor.

Normalde baksanız hiç birisinin adam akıllı bir diploması yok. Hepsi internet diplomaları ile geçiniyor. Birisi çıkıyor stil kurdum diyor, diğeri federasyon kurdum diyor, diyorda diyor. Dünyanın her tarafında internetten kendini 10 dan grandmaster ilan edenler var. Bunlar sazanları biliyor ve onlara diploma gönderip kendileride onlardan istiyor. Yani al gülüm ver gülüm.

‘Do’ felsefesi nedir? desen haberi yok. Çarşı pazar grandmaster dolmuş. Hal böyle olunca “Sen nasıl grandmaster oldun?” diye bize de soruyorlar. E… Haklılar elbette. Yaşam felsefem budo, savaşçının yolu kitaplarımda ve yüzlerce makalede bunları anlattım. Bir daha anlatmaya gerek yok. İsteyen arar bulur.

Hayatı boyunca 2 tekniği anlatmaktan aciz sözde grandmasterler profesör olmuşlar. 10 Dan, Soke, Grandmaster, Hanshi, profesör nasıl olunur anlattık. Türkiye’de bu özelliklere sahip birkaç hoca var. Hadi bir araya gelip, şu grandmaster ve 10.Dan belgelerini ortaya koyup, felsefi olarak tartışalım desek inanın yine o birkaç hoca dışında kimse ortaya çıkmaz. Bu ülkede Soke, Hanshi, profesör gibi kavramları ilk kim ortaya koymuş bir araştırın. Bu kavramların ne anlama geldiğini, hangi yollardan geçmek gerektiğini araştırın.

Elbette dünyanın birçok ülkesinden bizede diploma gönderiyorlar. Bunların inanın %90’ının bir değeri yok. Dünyanın birçok ülkesinden bize gönderilen diploma veya sertifikaları sırf o gönderenlere ayıp olmasın diye paylaşıyoruz. Fakat dedim ya çoğunun bir anlamı yok. Açık sözlü olmak gerek. Ayrıca internetten biri birine diploma göndermekle birşey olmuyor. Çoğu onursal diploma ve sertifikalardır. Gerçek diploma internetten gönderilmez. Posta ile gelse bile hepsi renkli fotokopi. Tekrar söylüyorum; bizede yağmur gibi gönderiyorlar. Ayıp olmasın diye alıyoruz. Ama dedim ya %90 diplomanın hiç bir anlamı yok.

Gerçek belgeler, uluslararası alanda kendisini ispatlamış organizasyon ve komisyonlardan gelir. Onlarda sizi araştırmadan asla vermez. Dünyada diploma satan organizasyonlar da var. Gönder 1000 doları yaldızlı, pullu, kaşeli ve imzalı diploma gelsin. Yazık. Şu geldiğimiz duruma bakın. İşte bu yüzden sosyal medyada soke veya Hanshi gibi paylaşımları nâdiren yapıyorum. Sistem kurarken ne kadar meşakkatli yol varsa bunları izlemeden olmaz. Bizi sorgulamak isteyenler makale ve kitaplarımdan öğrenebilirler. Ne mutlu işini adam gibi yapıp Türkün yüzünü ağartanlara.