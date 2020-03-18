Başkan Esat Delihasan, “Olimpiyat Oyunları’nın ilk aşamasını başarıyla noktalamanın gururunu yaşıyoruz.”

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları puanlamasının açıklanmasının ardından beş ismin kota almasından dolayı gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.

Milli karatecilerimizden Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocoağlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş Tokyo 2020 Olimiyat Oyunları’nda mücadele etme hakkı kazandı.

Başkan Esat Delihasan, olimpiyata katılımın, madalya almaktan daha zor olduğuna dikkat çekerek, “Karate tarihinde ilk kez yer alacağımız Olimpiyat Oyunları’ın ilk aşamasını başarıyla noktalamanın gururunu yaşıyoruz. 32 sporcunun belli olduğu ilk etapta beş sporcumuz kota aldı. Ev sahibi Japonya’nın tüm kategorilerde yarışma hakkının olduğunu düşünürsek, puanlamanın en başarılı ülkesi olduğumuzu söyleyebilirim. Dünya sıralamasında ilk ikiye giren sporcuların doğrudan kota aldığı puanlamada bu sınır ilk 6 olarak belirlenseydi şayet, bugün sekiz dalın tamamında kota aldığımızı söylemekten büyük mutluluk duyacaktım. Ancak bu da bizim için büyük bir başarı çünkü çok zorlu bir süreçti. 21 turnuva katıldık. Neredeyse iki hafta bir farklı bir ülkede puan mücadelesi verdik. Ve günün sonunda beş sporcumuz kota almasıyla büyük gurur yaşıyoruz” dedi.