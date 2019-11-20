Dünya Hakemi Uğur Kobaş, Tokyo 2020’de Görev Alacak

Türkiye Karate Federasyonu’nun dünya hakemi Uğur Kobaş, Türk spor tarihinde bir ilke imza atacak.
Uluslararası şampiyonalarda ülkemizi gururla temsil eden Uğur Kobaş, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olan 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda WKF’nin karate hakemleri arasında açıklandı.
2020 Yaz olimpiyat oyunları 24 Temmuz, 9 Ağustos tarihleri arasında Japonya’nın Tokyo kentinde yapılacak. 33 spor branşında yapılacak oyunlar içinde Karate branşı ilk defa yarışacak.
Kobaş, karate branşında olimpiyatlara giden ilk Türk hakem olarak tarihe geçecek.