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  • Esat Delihasan; Çıktığımız 10 finalden dördünü kazandık ama bu sayı artabilirdi.”
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    30 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Esat Delihasan; Çıktığımız 10 finalden dördünü kazandık ama bu sayı artabilirdi.”

Esat Delihasan
SİYAHKUŞAK

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Santiago’da tarihi başarı elde eden Milli sporcular ile gurur duyduklarını söyledi.

Şili’deki organizasyonun olağanüstü şartlarda gerçekleştiğini ifade eden Delihasan, “Protesto olaylarının sporcularımızı etkilememesi için şampiyona devam ederken otel değiştirdik. Bu şartlar altında böyle bir başarı her türlü övgüyü hak ediyor. Madalya rekoru ve genel sıralamada ikincilik, Türk karatesinin istikrarını göstermesi açısından önemli. Çıktığımız 10 finalden dördünü kazandık ama bu sayı artabilirdi” diye konuştu.

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