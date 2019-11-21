Milli Karateciler, Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü’ne İmza Attı…

Tokyo 2020’ye hazırlanan milli karateciler artık çalışmalarını Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında sürdürecek. Kağıthane’de bulunan Yahya Kemal Spor Kompleksinde düzenlenen tören ile Milli sporcular kendilerini Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü’ne bağlayan sözleşmelere imza attı.

Kağıthane Belediyesi’nden dev transfer! Karate Milli Takım sporcuları Serap Özçelik Arapoğlu, Uğur Aktaş, Burak Uygur, Ali Sofuoğlu, Merve Çoban, Alparslan Yamanoğlu, Murat Öz ve Alperen Doğan ile A Milli Takım Başantrenörü Murat Delihasan ve Kata Milli Takımı antrenörü Metin Sofuoğlu, Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Kağıthane’de bulunan Yahya Kemal Spor Kompleksinde imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bir dönem kendisinin de karate dersleri aldığını belirterek, “Karate savunma sanatı olmasının yanında arkadaşlık ve ekip çalışmasını da gençlere öğretir. Bünyemize katılan ve dünya sıralamasında çok önemli yerlerde olan sporcu arkadaşlarımızın Tokyo 2020’de ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum” dedi.

Serap Özçelik Arapoğlu, Karate 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ilk kez programa alındığını ifade ederek, “Ben ve arkadaşlarım öncelikle Japonya’da tatamiye çıkacak karateciler arasında olmayı hedefliyoruz. İnşallah ailemizi, kulübümüzü, bayrağımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz.” dedi.

Karate Milli Takımı Başantrenörü Murat Delihasan, bir ilçe belediyesinin böyle bir projeye sahip çıkmasının her türlü övgünün üzerinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra amatör sporlara verdiği desteğin özellikle mücadele sporlarının bugün geldiği nokta için belirleyici olduğuna değindi.

Milli sporcular kendilerini Kağıthane Belediyesi Spor Kulübü’ne bağlayan sözleşmelere imza attı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin imza töreni sonrası sporcu ve antrenörlere çiçek ve kulüp flaması hediye etti.