Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası Muhteşem Bir Açılışla Antalya’da Start Aldı

Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası Muhteşem bir açılışla start aldı. 65 ülkeden 850 sporcu, olmak üzere 1350 katılımcı ile büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yapan ülkemiz diğer ülkeler tarafından adeta hayranlıkla izlendi.

Şampiyonanın açılış konuşması için kürsüye çıkan Federasyon Başkanı Halil Durna tüm ülkeleri selamlayarak;

IFMA Federasyon Başkanı ve Genel Sekreterine minnettarlığını dile getirerek böyle büyük bir şampiyonayı ülkemize verdiklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ülkemizin nice büyük uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını her defasında alnının akıyla çıktığını bu şampiyonada da başarılı sağlıklı bir şekilde çıkacaklarından şüphelerinin bulunmadığını söyledi.

Başkan Durna;Şampiyonanın ülkemizde yapılmasına izin veren, destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel MüdürüMehmet Baykan, şampiyonaya iştirak eden Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanı Hakan Bebek ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun dedi.

Federasyon Başkanı Durna;Şampiyonanın hazırlık döneminde yoğun emek harcayan Başkan Vekili Hasan Yıldız’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini yineledi ve Şampiyonanın hayırlı bir şekilde sona ermesini dileyerek tüm ülkelerin sağlıklı bir şekilde yerlerine ulaşmalarını arzu ediyoruz diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşma yapam Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ülkemizde ve

Antalya’da binlerce kilometrelerce sahil olduğunu tüm kafileleri Turist olarak davet etiğini Türkiye’nin misafirperverliğinden mutlu olacaklarını ve şampiyonaya katılan tüm kafile başarılar diledi,

Dünya Muaythai Federasyonu IFMA Başkanı Dr. Sakchye Tapsuwan ise, Türkiye de Şampiyonanın yapılmasından dolayı Tüm ülkelerin mutlu olduğunu, katılımın yoğun olduğunu, Muaythai nin olimpiyatlarda oynayacağı günlerin yakın olduğunu ifade etti,

SportAccor Uluslararası Federasyonlar Birliği GAISF Asbaşkanı, AIMS Başkanı ve IFMA Uluslararası Muaythai Federasyonu Genel Sekreteri Stephan Fox, Şampiyona müsabaka ve yarışmadan çok, Çocukların ve Gençlerin Şenlik ve bayram havasında Sosyal ve Kültürel Etkinlilerin olacağı bir şampiyona olacak dedi,

Stephan Fox,

Şampiyonanın anısına ,

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoglu,

Antalya Valisi

Sayın Munir Karaloglu’na

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

Muhittin Böcek’e ve

Muratpaşa Kaymakam’ı

Orhan Burhan’a

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü

Dr.Burhanettin Hacicaferoglu’na verilmek üzere plaket verdi,

IFMA Uluslararası Muaythai Federasyonu Başkanı Dr. Sakchye Tapsuwan,

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Halil Durna’ya,

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı

Umit Uysal

Antalya Kepez Kaymakamı

Hamdullah Suphi Ozgodek

Antalya Kepez Belediye Başkanı

Hakan Tutuncu’ye

Plaket takdim etti.

Şampiyona 30 Eylül de müsabakalar ile devam edip 05 Ekim 2019 yapılacak final maçları ve madalya töreni ile sona erecek.

Kaynak: Türkiye Muaythai Federasyonu