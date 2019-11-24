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  • Sabriye Şengül İlk MMA Maçında Nakavt Oldu
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    24 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

Sabriye Şengül İlk MMA Maçında Nakavt Oldu

SİYAHKUŞAK

Sabriye Şengül, Bellator’un Londra ayağında ilk MMA Kafes dövüşü maçına çıktı. Şengül aldığı ilk yumruk darbesiyle 32. saniyesinde nakavt oldu.

Sabriye Şengül tarihte ilk kadın MMA dövüşçümüz olarak çıktığı maçın 32. saniyesinde nakavt olarak maçı kaybetti. Maçın başlaması ile birlikte rakibinin üzerine gitmesine rağmen ayağının takılması ve aldığı yumruk darbesi sonucu dengesi kayboldu. Rakibi yer tecrübesini ortaya koydu ve dövüşcümüze çıkış imkanı vermedi. Nakavt olan Sabriye sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hırsıma yenildim dedi. Özür dileyen Sabriye herşeyin bitmediğini dile getirdi.

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