TKF Başkanı Esat Delihasan’dan Camiaya Teşekkür…

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 27-30 Ağustos tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası’nın ardından bir mesaj yayımladı.

Organizasyonun sağlıklı ve başarılı bir şekilde noktalanmasının önemine dikkat çeken Başkan Esat Delihasan, yerel yönetimlere ve karate camiasına teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Karate Federasyonu olarak Covid-19 salgını kısıtlamalarından sonra normalleşme sürecinde içerisinde düzenlediğimiz ikinci faaliyetimiz olan Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonası’nı sağlıklı bir şekilde tamamlamanın mutluluğu içerisindeyim.

Salgın tedbirleri çerçevesinde kurallara azami ölçüde riayet ederek hazırlandığımız bu örnek organizasyona, hakem, antrenör ve sporcularımızla hep birlikte bir kez daha imzamızı attık. İlklerin Federasyonu olarak parmakla gösterilmeye, yurt içi ve yurt dışında örnek olmaya devam edeceğiz.

Müsabakalara katılımanın meşakkatleri yanında pandeminin getirdiği zorlukları da göğüsleyerek, ülkemizin dört bir yanından yüksek bir katılımla müsabakaya iştirak eden, aynı havayı aynı heyecanı bizlerle birlikte yaşayan, yanımızda olduklarını vurgulayan ve zor dönemlerde taşın altına gövdelerini koyarak özveride bulunan tüm antrenör, sporcu ve kulüp yöneticileri kardeşlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sıkıntılı süreçlerde örnek mücadele sergileyerek, birlik olma duygusu ile böylesine sevgi seli gösterilmesi, ancak büyük bir aile olabilen camiaların başarabileceği bir iştir.

Sakarya’daki müsabaka sürecinde şahsıma göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, saygı ve sevginizden ve müsabakadaki azminizden dolayı antrenör, hakem ve sporcu kardeşlerime tekrar teşekkürler ediyorum. İlklerini birlikte başardığımız bu işler, daha birlikte yapacağımız bir çok örnek işlerin habercisidir. Bizler aile oldukça, tek bir ses oldukça, içeride ve dışarıda sesimizi herkes duyacaktır.

Organizasyonun düzenlenmesindeki desteklerinden ötürü de Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü’ne camiam adına teşekkür ederim.”