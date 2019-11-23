Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü… Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 1981 yılında başlayan ve her yıl büyük bir coşku ile kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yılda büyük coşku içinde kutlanıyor.

Tüm öğretmenlerimizin ve ayrıca dövüş sanatlarına emek veren, sporcularımızı yetiştiren, tatami ve ringlerde onların başarısı için mücadele eden ve ülkemize madalyalar kazandıran antrenörlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. İyi ki varsınız.

Kancho Hakkı Koşar Kimdir?