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Ana Sayfa Flaş, Manşet 3 Temmuz 2019 7 Görüntüleme

Türk Karateciler, En Yüksek Kotayı Aldı

Türk Karateciler, En Yüksek Kotayı Aldı

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği’nin himayesinde 21-30 Haziran tarihleri arasında Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları sona erdi. 

Karate müsabakalarında Türk karateciler, en yüksek kotayı alarak madalya dağıtılan ferdi 12 dalın 11’inde mücadele etti.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda geçerli olacak müsabaka formatının uygulandığı ve kota puanı veren organizasyonlar arasında yer alan 2019 Avrupa Oyunları’nda Milli karatecilerden Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş gümüş madalya kazanırken, Dilara Eltemur ile Merve Çoban bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

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