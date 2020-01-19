UFC 246’da Conor McGregor, ‘Cowboy’ Lakaplı Cerrone’yi 40 Saniyede Nakavt Etti

UFC 246, Las Vegas’ta bulunan T-Mobile Arena’da gerçekleşti. Conor McGregor, 1,5 sene aradan sonra ringlere döndü ve geçenin ana maçında ‘Cowboy’ lakaplı Cerrone’yi 40 saniyede nakavt etti.

Conor McGregor vs. Donald Cerrone maçı Las Vegas’ta bulunan T-Mobile Arena’da gerçekleşti ve sadece 40 saniye sürdü. Khabib Nurmagomedov’a daha önce yenilen ve bu karşılaşma sonrası dövüş kariyerine son verdiğini duyurdan İrlandalı McGregor rakibinin işini omuz darbeleri ve tekme ile bitirdi. Yerde kalan Cerrone, McGregor’dan aldığı yumruk darbelerinin ardından nakavtla mücadeleden yenik ayrıldı. Cerrone 14. yenilgisi ile kafesten ayrılırken McGregor 22. zaferini ilan etti. T-Mobile Arena’yı dolduran seyirciyi 40 saniyelik maç tatmin etmedi.