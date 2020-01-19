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  • UFC 246’da Conor McGregor, ‘Cowboy’ Lakaplı Cerrone’yi 40 Saniyede Nakavt Etti
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    19 Ocak 2020

    tarihinde eklendi.

UFC 246’da Conor McGregor, ‘Cowboy’ Lakaplı Cerrone’yi 40 Saniyede Nakavt Etti

SİYAHKUŞAK

UFC 246, Las Vegas’ta bulunan T-Mobile Arena’da gerçekleşti. Conor McGregor, 1,5 sene aradan sonra ringlere döndü ve geçenin ana maçında ‘Cowboy’ lakaplı Cerrone’yi 40 saniyede nakavt etti.

Conor McGregor vs. Donald Cerrone  maçı Las Vegas’ta bulunan T-Mobile Arena’da gerçekleşti ve sadece 40 saniye sürdü. Khabib Nurmagomedov’a daha önce yenilen ve bu karşılaşma sonrası dövüş kariyerine son verdiğini duyurdan  İrlandalı McGregor rakibinin işini omuz darbeleri ve tekme ile bitirdi. Yerde kalan Cerrone, McGregor’dan aldığı yumruk darbelerinin ardından nakavtla mücadeleden yenik ayrıldı. Cerrone 14. yenilgisi ile kafesten ayrılırken McGregor 22. zaferini ilan etti. T-Mobile Arena’yı dolduran seyirciyi 40 saniyelik maç tatmin etmedi.

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