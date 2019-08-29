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  • Yurtdışı Türkleri Karte Federasyonu ( YTKF ), Türkiye Yapılanmasında İlk Adım
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    30 Ağustos 2019

    tarihinde eklendi.

Yurtdışı Türkleri Karte Federasyonu ( YTKF ), Türkiye Yapılanmasında İlk Adım

Yurtdışı Türkleri Karte Federasyonu ( YTKF ), Türkiye yapılanmasında ilk adım atıldı. Federasyonun kurucu üyelerinden Eyüp Oligi, YTKF Yönetim Kurulu’nun 28-08-2019 tarihli kararı ile Türkiye Baş Temsilciliği’ne atandı.

 

Türkiye yapılanmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ”YTKF TÜRKİYE” temsilciliğimizi oluşturmak istedik. Bu göreve de, YTKF’nin kurucu üyelerinden olan Değerli Arkadaşımız, Eyup Oligi’yi, Karate sporuna vermiş olduğu Değerli hizmetleri ve yapmış olduğu başarılı çalışmaları nedeni ile laik gördük.” denildi.

YTKF Kurucu Başkanı İlhan Değirmenci, Türkiye’de yapacağı çalışmalarında öncelikli olarak, “Sağlık ve huzurlu yaşam dileklerimiz ile birlikte, başarılı çalışmalarının devamını temenni ediyor, ”YTKF TÜRKİYE” Temsilciliğinin hayırlara vesile olmasını arzu ediyoruz.” dedi. Değirmenci, “Bu vesile ile, Türkiye Spor Camiamıza uzaklardan, saygı ve sevgi dolu selamlarımızı gönderiyoruz.” diye ekledi.

 

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