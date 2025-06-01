

Çocuklarımızın Balkan Fethi, Tam 55 madalya…

GELECEĞİN YILDIZLARI MONTENEGRO’DA TAKDİR ALDI!

Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası 30 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Karadağ’ın Bar kentinde tamamlandı. Türkiye 14 altın, 11 gümüş, 30 bronz olmak üzere 55 madalya kazanarak şampiyonayı başarıyla tamamladı.

29. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda çocuklarımız Ay-Yıldızı başarıyla temsil etti. 13 Ülkeden 1895 sporcunun katıldığı Çocuklar Balkan Şampiyonası’na Türkiye’den 293 Sporcu ve 77 Antrenör katıldı. Geleceğin yıldızları çocuklarımız performanslarıyla unutulmaz bir şampiyona yaşadı. TKF yönetiminin üst düzey katılım gösterdiği şampiyonada millilerimize büyük moral oldu. Tatamide göğsünde bayrağımızla kazanmak için mücadele ettiler ve taktir aldılar.

Çocuklarımızın verdiği soluksuz mücadelenin karşılığı hakem engeline takıldı.

3. gün süren dev etkinlik, genç karatecilerin yeteneklerini sergilemesi ve uluslararası düzeyde rekabet etmesi için harika bir fırsat sundu. Çocuklarımızın verdiği soluksuz mücadelenin karşılığı hakem engeline takıldı. Balkan Karate Federasyonu’na eksi puan yazdıran hakem yönetimleri özellikle çocuklar şampiyonasında bile gündeme gelmesi çocukların emeklerine set çekti. Şampiyonanın başında sonuna direncini gösteren genç sporcularımız geleceğe yeşil ışık yaktı.

“Madalya alsın ya da almasın yüreklerini ortaya koydulr.”

Federasyon sporcularımızın mücadelesini resmi hesabından övdü ve “Her türlü haksızlığa ve zorluğa rağmen son ana kadar mücadeleyi bırakmayan, terinin son damlasına kadar savaşan, madalya alsın ya da almasın yüreklerini ortaya koyan tüm sporcularımızı gönülden kutluyoruz.” dedi.

“Bu seviyeye taşıyan kıymetli kulüp antrenörlerine teşekkür ediyoruz.”

Ayrıca yapılan genel değerlendirmede şu ifadeler yer aldı: “Bu büyük başarının mimarlarından olan teknik ekibimize ve sporcularımızı yetiştirerek bu seviyeye taşıyan kıymetli kulüp antrenörlerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca, şampiyonada görev alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil eden hakemlerimize de katkıları için minnettarız; başarılarının devamını diliyoruz.”