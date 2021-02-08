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  • TİMUÇİN KARAHAN’IN YAZISI E DERGİ’DE, “KARATE-DOCULAR “DO”NUN NE OLDUĞUNU BİLİYORLAR MI?”
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    9 Şubat 2021

    tarihinde eklendi.

TİMUÇİN KARAHAN’IN YAZISI E DERGİ’DE, “KARATE-DOCULAR “DO”NUN NE OLDUĞUNU BİLİYORLAR MI?”

SİYAHKUŞAK

Çok değerli hocalarımız ve karatekalarımız var. Bunların pırlantalığı tartışılmaz ama maalesef camiada alabildiğine azınlıkta. Ve bu da ahlaki tabloyu vahim bir görüntüye boğuyor!

Camiada bulunan belli azınlık kesimin dışında büyük bir kesimi temsil yeteneğinden çok uzak! Yok, yok, “Ben bu arkadaşlar kravat takmasını bilmiyor” demiyorum. Hepsi traş olmasını da ütü yapmasını da, gran tuvalet giyinmesinide biliyor. Hatta isimlerinin yanına bir sürü yerli, yabancı ‘Dan’ koymasınıda biliyorlar.. Her yerde cebe-cukka etmesini de biliyorlar! Tepeden bakma ise en önemli karakter erezyonu konularından biri. Mangalda kül bırakmaz bu kesim. Kimseyi beğenmezler, kimse de ne yapsa da kendini bunlara beğendiremez. Bunlar kraldır, altın kral!

Devamını Oku! SİYAHKUŞAK Dergi – Sayfa: 43

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