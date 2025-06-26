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TÜRK KARATESİ DÜNYA ARENASINA ÇIKIYOR: YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

TÜRK KARATESİ DÜNYA ARENASINA ÇIKIYOR: YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!

Haber: Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Türk karatesinde uzun süredir beklenen ve büyük heyecan yaratan bir gelişme yaşanıyor! Türkiye Karate Federasyonu, 1 Ocak 2026’dan itibaren sporcularımızın dünya sahnesine çıkışını kolaylaştıracak önemli bir adım atıyor. Bu yenilik, sadece bir ödül değil, aynı zamanda Türk karatesinin küresel arenadaki yerini sağlamlaştırmak için stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.


Federasyonun aldığı bu kararla, artık Türkiye Premier Ligleri’nde mücadele eden ve Türkiye Şampiyonu unvanını kazanan karatecilerimiz, Federasyon desteğiyle doğrudan Dünya Karate Federasyonu (WKF) Seri A turnuvalarına katılma hakkı elde edecekler. Bu, sporcularımızın uluslararası arenada tecrübe kazanması ve puan toplamasının önünü açacak kritik bir gelişme.

Peki ya şampiyon sporcumuz Premier Lig’de yer almıyorsa? Federasyon bu durumu da düşünmüş! Böyle bir durumda, bu değerli katılım hakkı otomatik olarak ikinci sıradaki sporcumuza devredilecek. Bu detay, rekabeti artırırken aynı zamanda her seviyeden sporcunun emeğinin karşılığını almasını sağlıyor. Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir’in bu vizyoner kararı, her sporcunun gelişimini destekleme ve yanlarında olma taahhüdünü gösteriyor.

Bu yeni sistem sayesinde, sporcularımız WKF Seri A’da önemli puanlar toplayarak Premier Lig’e yükselme şansı yakalayabilecekler. Böylece Türk karatesi, sadece ülke içinde değil, dünya çapında da adından daha sık söz ettirecek bir konuma gelecek. Genç yeteneklerimiz için de harika bir kariyer yolu çizen bu yenilik, her antrenmanın ve her maçın artık sadece bir madalya hedefi olmaktan öte, dünyaya açılan bir kapı olduğunu vurguluyor.

Türk karatesi için yepyeni ve umut dolu bir dönem başlıyor! Bu atılımla birlikte, dünya artık Türk karatecilerinin başarılarını çok daha yakından takip edecek. Bu hayırlı gelişme camiamıza güç katacak ve sporcularımıza ilham verecek.

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