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  • Türkiye Judo Federasyonu Eski Başkanı Ali Natık Canca Toprağa Verildi
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    10 Ocak 2020

    tarihinde eklendi.

Türkiye Judo Federasyonu Eski Başkanı Ali Natık Canca Toprağa Verildi

SİYAHKUŞAK
Türkiye Judo Federasyonu eski Başkanlarından emekli Emniyet Müdürü Ali Natık Canca’ın cenazesi Antalya’da düzenlenen devlet töreninin ardından Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır mezarlığında toprağa verildi.

Türk Judosunun gelişmesi ve yaygınlaşmasında büyük emekleri olan Judo Federasyonu eski başkanı emekli Emniyet Müdürü Ali Natık Canca, Antalya’da düzenlenen devlet töreninden sonra son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün vefat eden Natık Canca için ilk tören Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapıldı. Merhumun cenazesi daha sonra Muratpaşa Cami’nde kılınan öğle namazını takiben Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır mezarlığında toprağa verildi.

Muratpaşa Cami’ndeki cenaze töreninde Ali Natık Cancan’ın ailesi, Federasyon Başkanımız Sezer Huysuz, İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İlçe Kaymakamları, Antalya GSİ Müdürü, Emniyet eski Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Protokolü, emekli Emniyet Müdürleri ve judo ailesi katıldı.

Judo Federasyonu eski başkanımız merhum Ali Natık Canca’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve judo camiamıza baş sağlığı ile sabırlar dileriz.

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