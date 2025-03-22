ABD’Lİ DEV BOKSÖR GEORGE FOREMAN 76 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Boks dünyasının unutulmaz isimlerinden ABD’li George Foreman 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Ağır siklet efsanesi George Foreman’ın ölüm haberi büyük yankı buldu! Spor yaşamında Muhammed Ali’nin rakibi olan Foreman’ın ölüm haberini ailesi sosyal medyadan paylaştı. Ayrıca efsane ismin ölümü Olimpiyat Oyunları’nın resmi internet sitesinden de duyuruldu.

Ailesi mesajda, “Sevginiz ve dualarınız için minnettarız. Bu olağanüstü adamı onurlandırırken gizlilik rica ediyoruz” ifadesine yer verdi.

Efsane isim, “Büyük George” lakabıyla anılıyordu. 1968 Meksika Olimpiyat Oyunları’nda ağır sıklet boksta altın madalyanın sahibi oldu. 1973’te yenilmezlik ünvanını koruyan Joe Frazier’ı ikinci rauntta nakavt ederek dünya ağır sıklet boks şampiyonu unvanını kazandı. 1974’te Muhammed Ali’ye karşı ilk mağlubiyetini almış ve bu mağlubiyete kadar kemerini iki kez muhafaza etmeyi başarmıştı.

George Foreman, 1997’de 48 yaşında emekli olana kadarki profesyonel kariyerinde 76 galibiyet (68 nakavt) ve 5 mağlubiyet yaşadı.