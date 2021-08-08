BİR BRONZ MADALYADA UĞUR AKTAŞ’LA GELDİ

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BUSE NAZ ÇAKİROĞLU’DAN KADINLAR BOKSTA İLK OLİMPİYAT MADALYASI
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Karatede Uğur Aktaş kumite +75 kiloda grubundan çıkarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde İranlı rakibi Sajad Ganjzadeh’e mağlup olan sporcumuz bronz madalya kazandı.
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