BUSE NAZ ÇAKİROĞLU’DAN KADINLAR BOKSTA İLK OLİMPİYAT MADALYASI

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BUSENAZ SÜRMENELİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU
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Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu kadınlar 51kg finalinde Bulgar Zhelyazkova Krasteva’ya yenilerek gümüş madalya kazandı ve kadınlar bokstaki ilk Olimpiyat madalyamızın sahibi oldu.
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