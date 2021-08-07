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ALİ SOFUOĞLU’NDAN KATADA BRONZ MADALYA

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BUSENAZ SÜRMENELİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONU

32 okunma — 07 Ağustos 2021 12:30
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SİYAHKUŞAK

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Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli 69kg finalinde Çinli rakibi Hong Gu’yu yenerek Olimpiyat tarihimizin ilk şampiyon boksörü oldu.

Sürmeneli ilk rauntta tutuk dövüştü ve beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan sporcumuz kontrolü ele aldı.  5 hakemden de 10’ar puan alan Busenaz son rauntta yine üstünlüğünü ortaya koydu.

Sporcumuz maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti.

Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan boksörümüz göz yaşlarını tutamadı.

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