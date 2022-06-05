BÜYÜK USTA RENE LATOSA VEFAT ETTİ

Savaş sanatları dünyasının önde gelen isimlerinden Büyük Usta Rene Latosa yaşama veda etti.

Filipin Dövüş Sanatlarının (FMA) ustası tüm sevenlerini derinden üzdü. Usta Latosa, kendi adı ile anılan “Latosa Escrima” sistemini uzun yıllar tüm dünyayı dolaşarak binlerce insana yaydı ve kendisi de bir FMA efsanesi olmayı başardı.

Grand Master Rene Latosa, San Francisco doğumlu filipin kökenlidir, GM Bill Newman onun oğrencisidir. İyi bir akıl hocası, nazik ve ilgili bir insan, sabrı, kişiligi, öğrencilerle diyalogu ve egitim teknikleriyle gittigi her seminerde öğrencileri kendine hayran bırakmıştır.