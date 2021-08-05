DİLARA BOZAN TOKYO 2020’Yİ 5’NCİ TAMAMLADI

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ERAY ŞAMDAN GÜMÜŞ İLE TARİHE GEÇTİ
Tokyo’da karate müsabakalarının ilk gününde Dilara Bozan, oyunları beşinci olarak tamamladı.
Kadınlar katada son Avrupa ikincisi Dilara Bozan, B Grubu’nu ilk iki kata sonrası üçüncü sırada bitirerek sıralama turuna kaldı. Sıralama turunu 25.78 puanla Japon Kiyou Shimizu ve İtalyan Viviana Bottaro’nun üçüncü sırada bitiren bronz madalya maçı yapmaya hak kazandı. Üçüncülük maçında 26.52 puan toplayan ve Hong Konglu rakibi Grace Shaung Mo Lau’nun gerisinde kalan Dilara Bozan, Tokyo 2020’yi beşinci olarak tamamladı.
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