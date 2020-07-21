IWUF’un Avrupa Kanadında Tam 2 Federasyon! Biri “İn”, biri “Out”

Dünya Wushu Federasyonu’na (IWUF) resmi olarak bağlı olan Avrupa Wushu Federasyonu (EWUF) varken ortaya çıkan ikinci federasyon ile avrupa ayağında sular ısındı! Wushuda ortaya çıkan iki ayrı çatıdan ilki EWUF, diğeri yeni kurulan EUWUF oldu. Aradan geçen kısa süreçte yeni federasyonda çözülmeler yaşanırken dernek ve resmi statüye sahip üye sayısı muhtelif yönlendirmeler ile nereyse yarısının çok altına indi. Türkiye Wushu Kung-fu Federasyonu (TWUF) yetkilileri, EUWUF oluşumunda yer alırken Türk Wushu sporu çalkantılı döneme girmiş oldu.

Bundan bir süre önce kuruluşunu tamamlayan ve EUWUF adıyla faaliyete geçen yeni bir oluşum, IWUF’un Avrupa kanadında uluslararası statüye haiz Federasyonu sayısını ikiye katladı. Dünya Wushu Federasyonu (IWUF) ise kendisine bağlı bir federasyon kabul ederken ortaya çıkan tablo ile korsan federasyon ifadesi gündeme geldi. IWUF resmi olarak kendine bağlı Avrupa Wushu Federasyonu (EWUF) varken ortaya çıkan ikinci federasyon ile avrupa ayağında sular ısındı!

EUWUF Nasıl ve Nerede Kuruldu?

Daha önce Avrupa Wushu Federasyonu’nda Başkanvekilliği yapan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, neden avrupada yeni bir federasyon kurma ihtiyacı hissettiklerini Belçika’da yayın yapan Yenivatan’a 2020’nin Ocak başında verdiği özel bir röportajda anlattı;

“2011 Dünya Şampiyonası’nda Dünya Federasyonu Kongresi yapıldı ve bu kongrede Türkiye, Çin kanalıyla beraber Avrupa Wushu Federasyonu yöneticilerine karşı mücadele etti ve seçimi biz kazandık. Ondan sonra Avrupalıların bize karşı bir husumeti olduğunu gördük ve bize karşı bir takım düşmanlıklar yaptılar. Bu düşmanlıklarını ise başörtüsü düşmanlığı şekline dönüştürdüler.”

“Biz şimdi eskiden güzel şekilde işleyen federasyonun devamını kurduk.”

Yaşanan bu olayların devamında avrupada yeni bir federasyon kurma fikri doğdu. Abdurrahman Akyüz verdiği röportajda, “Bundan dolayı 2014 yılında yeni bir Avrupa Federasyonu kurma girişiminde bulunduk. Maalesef bazı arkadaşların işi ağırdan almasından dolayı yarım kaldı. Bu sene Şangay’da Dünye Federasyonu yönetiminde değişiklikler oldu ve oradaki yönetimin değişeceği gündeme geldi ancak yine etkili bir sonuç çıkmadı. Biz şimdi bu sporu kötü niyetli insanların elinden alınmasını artık bir zaruret olduğunu düşünüyoruz ve bu şekilde harekete geçtik. 2014 yılında başladığımız girişimi artık sonuçlandırmaya karar verdik. Şimdiki federasyon artık hizmet veren bir federasyonluktan çıkıp bir şirket halini almış. Biz şimdi eskiden güzel şekilde işleyen federasyonun devamını kurduk.” dedi.

Abdurrahman Akyüz Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. Başkan Vekili

Yeni federasyon oluşumu 7 yılına girerken konu geçen yıl kamuoyuna yansıdı ve Wushunun Avrupa ayağında gündeme geldi. İdari kademede yaşanan olayların musabakalara yansıması ve sonuçları etkilemesi nedeniyle düğmeye basıldı. Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) adıyla ilk kongre Avrupa Birliği Başkenti Belçika-Brüksel’de yapıldı ve federasyon kuruluşunu ilan etti. Türkiye Wushu Kung-fu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz, yeni kurulan Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. Başkan Vekili oldu.

12 Avrupa ülkesinin katıldığı kongrede Belçika Wushu Federasyonu başkanı Patrik Van Campenhaut başkanlığa, Hırvatistan Wushu Federasyonu Genel Sekreteri Peter Turkoviç Genel Sekreterliğe getirildi. 2 .Başkanvekili Bulgaristan Federasyonu Başkanı Stefan Kolev oldu.

“Muhalif EUWUF’a Son Vermeye Karar Verildi!”

Wushuda ortaya çıkan iki ayrı çatıdan ilki EWUF, diğeri yeni kurulan EUWUF oldu. Aradan geçen kısa süreçte yeni federasyonda çözülmeler yaşanırken dernek ve resmi statüye sahip üye sayısı muhtelif yönlendirmeler ile nereyse yarısının çok altına indi. IWUF delegeleri, IWUF EB’nin sonunda muhalif EUWUF’un hikayelerine son vermeye karar verdiğini bildirdi. EWUF cephesinde sevinçle karşılanan bu durum, Raymond W. Smith EWUF İcra Kurulu Başkanı ve adına üyelere yapılan duyuruda; “Sizi bilgilendireceğiz, ancak bu işlem birkaç ay sürebilir. Bu konuyu sona erdirme umuduyla coşkumuzu paylaşacağınızdan eminiz.” denildi.

EUWUF, tüzel kişiliğe sahip tek Avrupa Federasyonu!

Abdurrahman Akyüz röportajda, 13 Aralık’ta Brüksel’de yapılan resmi girişimlerin sonuç verdiğini ve artık tüzel kişiliğe sahip tek Avrupa Federasyonu olduğunu açıklıyor. Devamında, “Şimdi bunun mücadelesini vereceğiz ve şu anda on üç Avrupa ülkesi bize katıldı bile! Bunun çok kısa zamanda daha da büyüyeceğine inanıyoruz.” diyor.

Wushuda yaşanan bu iç savaş derine doğru giderken statünün en az 2-3 ay kadar süreceği ifade ediliyor ve taşların yerine oturması zaman alacak. Bu süreçte doğrunun bulunması ve Türk Wushu sporunun zarar görmemesi gerekiyor.