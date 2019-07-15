Esat Delihasan, “Türk milleti dünyaya demokrasi dersi verdi.”

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yayımladığı mesajda, Türk milletinin vatanseverliği ve kahramanlığıyla dünyaya demokrasi dersi verdiğini vurguladı. Delihasan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Bundan üç yıl önce, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz alçakça bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir milletin vatanına, bayrağına ve dinine nasıl sahip çıkılacağını tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizi bölmek ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı yüce milletimizin vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılmış şanlı bir demokrasi zaferidir.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı aziz milletimiz, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.

Birlik ve beraberlik içinde, her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz devletimizi, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur.

15 Temmuz’un yıldönümünde vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız için bedenlerini siper etmiş ve canını vermiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.



Esat Delihasan

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı