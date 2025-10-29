EŞMELİ ÇOCUKLARIN CUMHURİYET COŞKUSU: YETENEKLERİYLE GÖZ DOLDURDULAR

Haber: Vasfi Aşçı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eşme Ortaokulu tarafından düzenlenen kutlama programı, bu yıl mahalle tarihinde bir ilke imza attı. Eşme Mahallesi’nde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, bando eşliğinde öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşların yoğun katılımıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Ortaokul ve ilkokul öğrencilerinin katıldığı yürüyüşe jandarma ve trafik ekipleri öncülük ederken, güvenlik önlemleri titizlikle sağlandı. Halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşen yürüyüş, Eşme sokaklarında Cumhuriyet’in heyecanını ve coşkusunu adeta dalga dalga yaydı.

Yürüyüşün ardından okul bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program başladı. Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Eşme Ortaokulu Müdürü Sayın Orhan Kaya yaptı.

Müdür Kaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli öğretmen arkadaşlarım, değerli velilerimiz ve gözbebeğimiz öğrencilerimiz; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün için özel bir konuşma hazırlamadım, çünkü içimden geldiği gibi konuşmanın daha samimi olacağını düşündüm.

29 Ekim, bir avuç Türk’ün, başlarında Mustafa Kemal Atatürk’ün bulunduğu kalbini ortaya koyarak bütün sömürgeci güçlere karşı başkaldırısının zaferle sonuçlandığı gündür. Bu zaferin adı Cumhuriyet’tir. Kutlu olsun!

Cumhuriyet nedir diye sorarsak; Cumhuriyet biziz. Benim, sizsiniz, çocuklarımız. Cumhuriyet; çocukların yüzündeki tebessümdür, bir umuttur, bir gülüştür. Cumhuriyet; bugün burada hep birlikte olmamızdır, bir arada oluşumuzun sembolüdür.”

Törenin devamında Eşmeli öğrenciler, doğuştan gelen yetenekleriyle izleyenleri büyüledi. Şiir okuyan öğrencilerin sesindeki duygu, halk oyunları ekibinin adımlarındaki uyum ve sahnedeki doğal özgüvenleri, izleyicilere büyük gurur yaşattı. Eşmeli çocukların, doğanın ve toprağın verdiği içtenlikle, kalpten gelen yetenekleriyle ortaya koydukları performanslar uzun süre alkışlandı.

Programın sonunda okul yönetimi tarafından tüm katılımcılara lokma ikramı yapıldı. Eşme Ortaokulu’nun düzenlediği bu anlamlı etkinlik, Cumhuriyet’in 102. yılında mahalle halkını bir araya getirerek coşku, birlik ve gurur duygularını zirveye taşıdı.

HABER: VASFİ AŞÇI

