Grandmaster Ip Ching Vefat Etti

Grandmaster Ip Man’ın oğullarından Grandmaster Ip Ching 25 Ocak 2020 tarihinde gözlerini hayata yumdu. Kendisine rahmet, tüm Wing Chun camiasına başsağlığı diliyoruz.

Grandmaster İp Cing Kimdir?

Ip Ching 1936 yılında Çin’in Foo Shan kasabasında dünyaya geldi. Ünlü bir film yıldızı olan Bruce Lee’nin öğretmeni ve Wing Chun’un büyük ustası olan Ip Man’ın, en genç oğluydu. Birçok ünlü dövüş sanatı ustası Foo Shan’da yetişiyordu.

Ip Ching büyümüş ve 13 yaşında babasının rehberliğinde Wing Chun eğitimine başlamıştı. Fakat babasının, ailesine daha iyi hayat şartları sağlaması amacıyla Hong Kong’a taşınması, Ip Ching’in eğitiminin yarıda kesilmesine sebep olmuştu. Babası Ip Man, en büyük kızını da Hong Kong’a yanında getirmiş, fakat eşi, diğer çocukları ve Ip Ching’i Çin’de bırakmıştı.

Ip Ching liseyi bitirdikten sonra Canton’da koleje devam eder. 1962′de Hong kong’a babasının yanına Wing Chun eğitimi almak üzere gelir.

Ip Man’in okulu evindedir ve Ip Ching babası ile yaşar. Bu, Ip Ching’e Wing Chun ve babasının öğretim metotları konusunda büyük bir kavrayış sağlar. Babasının ölüm yılı olan 1972′ye kadar Wing Chun sisteminde babasına asistanlık yapar ve öğrenciler yetiştirir.Evin reisliği ailesiyle birlikte vefatına kadar Ip Ching’e geçmiştir.

Babasının ölümünden sonra Ip Ching part-time olarak Wing Chun eğitimlerine devam eder. Emekliliğe karar verdiği ve Wing Chun eğitimini full-time olarak tekrar vermeye başladığı 1994 yılına kadar, başarılı bir şekilde üretim fabrikası alıp işletir. Ip Ching, Hong Kong’taki Ip Ching Wing Chun Athletic Association’da olduğu gibi, evinde de özel dersler vermeye devam etmiştir. Yurtdışındaki seyahatlerinde, özellikle Amerika’da, Avrupa’da ve İngiltere’de Wing Chun seminerlerini yürütmüştür.