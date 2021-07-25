ankara escort
sex porno porno film porno seyret sex video porno izle porno sex sex izle bodrum escort sex hikaye

istanbul escort

manavgat escort manavgat escort bayan belek escort manavgat escort

Sıradaki içerik:

JUDODA İLK GÜN BEKLEDİĞİMİZ SONUÇLAR GELMEDİ

e
sv

HATİCE KÜBRA İLGÜN BRONZ MADALYA KAZANDI

51 okunma — 25 Temmuz 2021 14:24
avatar

SİYAHKUŞAK

Yorum Yaz

Favorilere Ekle
  • e

    Mutlu

  • e

    Eğlenmiş

  • e

    Şaşırmış

  • e

    Kızgın

  • e

    Üzgün

Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.

Milli taekwondocumuz Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kg repesaj mücadelesinde Fas’tan Nada Laaraj’ı 6-0 mağlup ederek bronz madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı. Sporcumuz, madalya için saat 15.00’de Olimpiyat Mülteci Takımı’ndan Kimia Alizadeh ile karşılaştı. Rakibini yenmeyi başaran sporcumuz bronz madalyanın sahibi oldu.

Hatice Kübra İlgün, -57kg ilk turunda Kosta Rikalı rakibi Nishi Lee Lindo Alvarez’i 16-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD’li Anastasija Zolotic’e 17-9 mağlup olan sporcumuz repesajda Faslı Nada Laaraj’ı 6-0 yenerek bronz madalya maçına çıktı. Bu karşılaşmada da IOC Mülteci Takımı’ndan Kimia Alizadeh Zenoorin’i 8-6 mağlup eden Hatice Kübra İlgün bronz madalyasını kazandı.

Benzer İçerikler
ÇUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN SPORCULARIMIZIN BAŞARISINI TEBRİK EDİYOR
Haberler ÇUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN SPORCULARIMIZIN BAŞARISINI TEBRİK EDİYOR
HAKAN REÇBER’DEN BRONZ MADALYA
Haberler HAKAN REÇBER’DEN BRONZ MADALYA
JUDODA İLK GÜN BEKLEDİĞİMİZ SONUÇLAR GELMEDİ
Haberler JUDODA İLK GÜN BEKLEDİĞİMİZ SONUÇLAR GELMEDİ
RUKİYE YILDIRIM OLİMPİYAT 5’NCİSİ
Haberler RUKİYE YILDIRIM OLİMPİYAT 5’NCİSİ
TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZIN MÜSABAKALARI BAŞLADI
Haberler TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZIN MÜSABAKALARI BAŞLADI
TÜRKİYE, TOKYO 2020’YE 18 SPOR DALINDA 108 SPORCU İLE KATILIYOR
Haberler TÜRKİYE, TOKYO 2020’YE 18 SPOR DALINDA 108 SPORCU İLE KATILIYOR
  • Site İçi Yorumlar
En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !
Side escort İncekum escort Batıköy escort Kızılağaç escort Çikcilli escort Iğdır mutlu son Isparta mutlu son