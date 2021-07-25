HATİCE KÜBRA İLGÜN BRONZ MADALYA KAZANDI

Hatice Kübra İlgün, bronz madalya kazandı.

Milli taekwondocumuz Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kg repesaj mücadelesinde Fas’tan Nada Laaraj’ı 6-0 mağlup ederek bronz madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı. Sporcumuz, madalya için saat 15.00’de Olimpiyat Mülteci Takımı’ndan Kimia Alizadeh ile karşılaştı. Rakibini yenmeyi başaran sporcumuz bronz madalyanın sahibi oldu.

Hatice Kübra İlgün, -57kg ilk turunda Kosta Rikalı rakibi Nishi Lee Lindo Alvarez’i 16-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ABD’li Anastasija Zolotic’e 17-9 mağlup olan sporcumuz repesajda Faslı Nada Laaraj’ı 6-0 yenerek bronz madalya maçına çıktı. Bu karşılaşmada da IOC Mülteci Takımı’ndan Kimia Alizadeh Zenoorin’i 8-6 mağlup eden Hatice Kübra İlgün bronz madalyasını kazandı.