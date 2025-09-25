SON DAKİKA!
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
EXPO SPOR FUARI İZMİR’DE KARATE RÜZGARI
EXPO SPOR FUARI İZMİR’DE KARATE RÜZGARI
SENSEİ HAYRETTİN HAMURCU YTKF’DE GENEL BAŞKAN VEKİLİ GÖREVİNE ATANDI
SENSEİ HAYRETTİN HAMURCU YTKF’DE GENEL BAŞKAN VEKİLİ GÖREVİNE ATANDI
KYOKUSHİN’İN İZİNDE: ÖMER DURAN VE BURSA’DAKİ VEFA TURNUVASI
KYOKUSHİN’İN İZİNDE: ÖMER DURAN VE BURSA’DAKİ VEFA TURNUVASI
HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ LİDERLİK KOLTUĞUNDA
HÜSEYİN BAŞ SPOR KULÜBÜ LİDERLİK KOLTUĞUNDA
YENİ NESİL ‘SYSTEM KRAV’ İLE PROFESYONEL GÜVENLİK VE YAKIN KORUMA EĞİTİM VE SEMİNERİ BAŞLIYOR
YENİ NESİL ‘SYSTEM KRAV’ İLE PROFESYONEL GÜVENLİK VE YAKIN KORUMA EĞİTİM VE SEMİNERİ BAŞLIYOR
YİĞİDOLAR ANADOLU LİĞİ’NİN ÜÇÜNCÜ ETABINDA MADALYA YAĞDIRDI
YİĞİDOLAR ANADOLU LİĞİ’NİN ÜÇÜNCÜ ETABINDA MADALYA YAĞDIRDI
ANADOLU KARATE LİĞİ 3. ETABINDA HEYECAN ZİRVEDEYDİ
ANADOLU KARATE LİĞİ 3. ETABINDA HEYECAN ZİRVEDEYDİ
FENERBAHÇE’NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN OLDU
FENERBAHÇE’NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN OLDU
GENÇLER MUAY THAİ MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA ŞAMPİYONASINDAN BAŞARIYLA DÖNDÜ
GENÇLER MUAY THAİ MİLLİ TAKIMIMIZ DÜNYA ŞAMPİYONASINDAN BAŞARIYLA DÖNDÜ
KYK YURTLARI GENÇLERİN GELİŞİM VE BAŞARI MERKEZİ HALİNE GELİYOR!
KYK YURTLARI GENÇLERİN GELİŞİM VE BAŞARI MERKEZİ HALİNE GELİYOR!

KARAKUŞAK WFMC WORLD CHAMPIONSHIP KATILACAK!

KARAKUŞAK WFMC WORLD CHAMPIONSHIP KATILACAK!
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Özel Haber – SİYAHKUŞAK

Karakuşak Dergisi Spor Kulübü yurtdışında yapılacak olan wfmc kick boks dünya Şampiyonası’na katılacak.

Karakuşak Dergisi Spor Kulübü yurt dışına açılıyor! 3-5 Ekim 2025 tarihlerinde Luxembourg’da yapılacak olan Wfmc Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda mücadele verecek. Yapılan açıklamaya göre kulüp olarak yurt dışında yapılacak olan faaliyetlere amatör ve profesyonel sporcular götürecek.

Konu hakkında konuşan Kemal Yolcu, “Sporcularımızın performanslarını artırmak ve prof müsabakalara girmelerini sağlamak gayretindeyiz. 3-5 Ekim 2025 tarihinde yapılacak olan WFMC WORLD CHAMPIONSHIP 2025 Şampiyonası için Luxembourg’da olacağız” dedi.

 WFMC şampiyonası tüm uluslararası federasyonlardan ve derneklerden dövüşçülere açık olacak. Şampiyona çocuklar, gençler ve yetişkin sporculara farklı dövüş ve yarışma türlerine katılımları için iyi fırsatlar sunacak.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.