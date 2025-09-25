KARAKUŞAK WFMC WORLD CHAMPIONSHIP KATILACAK!

Özel Haber – SİYAHKUŞAK

Karakuşak Dergisi Spor Kulübü yurtdışında yapılacak olan wfmc kick boks dünya Şampiyonası’na katılacak.

Karakuşak Dergisi Spor Kulübü yurt dışına açılıyor! 3-5 Ekim 2025 tarihlerinde Luxembourg’da yapılacak olan Wfmc Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda mücadele verecek. Yapılan açıklamaya göre kulüp olarak yurt dışında yapılacak olan faaliyetlere amatör ve profesyonel sporcular götürecek.

Konu hakkında konuşan Kemal Yolcu, “Sporcularımızın performanslarını artırmak ve prof müsabakalara girmelerini sağlamak gayretindeyiz. 3-5 Ekim 2025 tarihinde yapılacak olan WFMC WORLD CHAMPIONSHIP 2025 Şampiyonası için Luxembourg’da olacağız” dedi.

WFMC şampiyonası tüm uluslararası federasyonlardan ve derneklerden dövüşçülere açık olacak. Şampiyona çocuklar, gençler ve yetişkin sporculara farklı dövüş ve yarışma türlerine katılımları için iyi fırsatlar sunacak.