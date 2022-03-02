KARATE FEDERASYONU SEÇİMLERİNE GÖLGE DÜŞTÜ!

Karate Federasyonu seçimleri mahkemelik oldu! Seçim öncesi başlayan zorlu yarışta Aslan Abid Uğuz 9 oy farkla kazandığı seçimlerin ardından muhalefet cephesinden ‘delege’ itirazı geldi.

Türkiye Karate Federasyonu’nun 5.Olağan ve 7.Mali Genel Kurulu’nda 277 delegenin katılımıyla 11 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen federasyon başkanlığı seçimini 141 oy ile Aslan Abid Uğuz kazanmıştı. Rakibi Ercümen Taşdemir ise 132 oy alarak 9 oy farkla seçimi kaybeden taraf oldu.

Muhalefet cephesinden gelen delege itirazında 5.Olağan ve 7.Mali Genel Kurulu’nda oy kullananların içinde, ‘Aktif sporcu ve aktif antrenör’ olupta ‘delege olmaması gereken’ kişilerin oy kullandıkları yapılan ön incelemede kesinleştiği ifade edildi.

Haber merkezimize ulaşan bilgilere göre, Ercüment Taşdemir kanadından hukuk danışmanları tarafından yapılan incelemeler üzerine ortaya çıkan bu durumdan yeni haberdar olduğu ve derhal Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne bir başvuru yaptığı gelen bilgiler arasında yer aldı.

Mahkeme sonucu Karate camiası tarafından merakla beklenmektedir.