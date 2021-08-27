KARATENİN VE MÜCADELE SPORLARININ TÜRK SPORUNA VURDUĞU TOKAT

Tokyo 2020 Olimpiyatlarına katılan Türk takımının yıldızı kuşkusuz mücadele spor branşları ve özellikle Karate oldu. 50 kadın 58 erkek olmak üzere 108 sporcu ile dünyanın en elit sporcularının katıldığı bu organizasyonda Türk sporcular terlerinin son damlasına kadar olağanüstü bir şekilde mücadele ettiler.

Milli sporcularımız 6 farklı branşta 13 madalyayı ülkemize getirdiler. Mücadele spor branşları olan Karate, Güreş, Tekvando ve Boksta madalyaların büyük çoğunluğunu elde eden sporcularımıza Okçuluk ve Cimnastik branşlarıda madalya kazandırdı. Okçulukta Mete Gazoz Türkiye’ye bu branşta ilk Altın madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçerken bir tarihi başarı da ülkemize Cimnastikte Ferhat Arıcan kazandırdı.

Türk Kadın boksörler Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya alarak Boksta madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu unvanını alırken Busenaz Sürmeneli ise Türkiye’ye Boksta ilk altın madalyayı getiren isim olarak tarihi bir başarıya imza attı. Böylelikle Türkiye geçmiş oyunlarda 5 madalya kazandığı Boks branşında ilk altın madalyayı da Tokyo 2020’de elde etti.

Büyük madalya umudumuz Güreş branşında ise 9 güreşçi ile katıldığımız oyunlarda sporcularımız 3 bronz madalya elde ederken madalyanın biri yine Kadın sporcumuzdan geldi.

Olimpiyatlar da ülkemizin yüzünü her daim güldüren mücadele spor branşımız Tekvandodan 2 madalya geldi. Milli Tekvandoculardan Hatice Kübra İlgün ile Hakan Reçber bronz madalya kazanırken Nur tatar olmak üzere diğer sporcularımız çok talihsiz maçlar ile sıralamaya giremediler.

Bir diğer mücadele spor branş Judoda ise geçmiş olimpiyatlarda olduğu gibi yine hayal kırıklığı yaşadık. Devşirme sporcuların çokluğu ile dikkat çeken milli takımımız maalesef oyunlardan madalya çıkartamadı.

Olimpiyatlarda ilk kez yarışan Karate de ise Türk sporcular ülkemize en fazla madalyayı kazandıran branş unvanını kazandılar. Milli sporcularımız bir gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyayla Türk takımının yüz akı oldular. Eray Şamdan bu branşta gümüş madalya alan sporcu olurken Ali Sofuoğlu, Merve Çoban ve Uğur Aktaş bronz madalya elde etti. Diğer sporcularımız Dilara Bozan, Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol ise talihsiz sonuçlarla madalya şansını kaçırdı.

Geçmiş ve son olimpiyatların madalya kazanan branşlarını incelediğimizde görülecektir ki Türkiye’ye madalya kazandıran branşların çok büyük çoğunluğu

Güreş, Boks, Judo, Tekvondo ve Karatenin olduğu Mücadele ve bireysel sporlardır. Böylesi gerçekçi bir istatistik bilgi ile Türk spor politikasının bu gerçeklik üzerine kurgulanması plan ve projelerini bu veriler ışığında yapması reddedilmez bir gerçektir. Ancak maalesef ne Türk spor politikası nede Türk spor kamuoyu bu gerçeklikten çok uzakta olaylara bakmakta ve 2024 Paris olimpiyatlarına hazırlanmaktadır.

Geçmişten bugüne gerek devletin gerekse Türk spor medyasının spora bakış açısı, takım sporu branşlarını ve özellikle Futbolu her daim gündemin ve tüm planlamaların en üst sırasında bulundurmak olmuştur.

Özellikle Türk spor medyası son yıllarda Futbolda yaşadığımız uluslararası hezimetlerin sonucunda Basketbol ve voleyboldaki başarıları ön plana çıkartarak geçmişte olduğu gibi yine amatör ve bireysel spor branşlarını göz ardı etmeye devam etmektedir.

Mücadele sporlarına yapılan tüm bu haksızlıklara rağmen ülkemizi tüm uluslararası turnuvalarda ve spor yarışmalarının zirvesi olan olimpiyatlarda en mükemmel şekilde temsil etmiş ve her daim kürsülerde yerini almıştır.

Son olimpiyatlarda Dünyanın zirvesinde olan Türk Karatesi sekiz kotanın yedisini kazanarak Karatenin anavatanı Japonya’daki oyunlarda 4 madalya kazanarak olağanüstü bir başarıya imza atmıştır. Ancak ne yazık ki bu tarihi başarı Kadın voleybol üzerinden gereksiz bir şekilde gündem olan tartışmaların gölgesinde kalmıştır. Türk spor medyası her zamanki gibi magazinsel boyutta ve reyting getirecek tartışmaların zirvesine oturttuğu Kadın voleybol takımının haberlerini gündem yapmış Karate,Tekvondo ,Boks ve güreşten gelen başarıları ikinci plana atmıştır.

Yaşanan tüm bu gerçekler ışığında Türk sporu her kademesi ile amatör ve bireysel spor branşlarına ve yine özellikle mücadele sporlarına önem vermeli gelecekteki başarı planlamalarını buna göre yapmalıdır.

Geçmiş ve Son olimpiyatlarda aldığımız madalyalar bu gerçeği Türk sporu ile ilgilenen herkesin yüzüne bir tokat gibi çarpmaktadır. Umarım bu tokatla titrer ve kendimize döneriz.

Bu tarihi tokadı tekrar hatırlatarak satırlarıma son veriyorum.

Bugüne kadar katıldığımız tüm Olimpiyatlarda madalya alan branşlarımız.

Güreş 66 Madalya

Halter 11 Madalya

Tekvando 9 Madalya

Boks 7 Madalya

Karate 4 Madalya

Atletizm 3 Madalya

Judo 2 Madalya

Okçuluk 1 Madalya

Jimnastik 1 Madalya

Tokyo 2020 Olimpiyatlarında madalya alan branşlarımız.

Karate 4 Madalya

Güreş 3 Madalya

Tekvando 2 Madalya

Boks 2 Madalya

Okçuluk 1 Madalya

Cimnastik 1 Madalya

“HER ŞEY TÜRK MÜCADELE SPORLARI İÇİN”

SPORCULUK SELAMI İLE…

Ayhan KISRURE