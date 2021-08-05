MADALYA UMUDUMUZ SERAP ÖZÇELİK VEDA ETTİ

Tokyo 2020’de Türkiye’nin en büyük madalya umutlarından Serap Özçelik Arapoğlu ise ilk maçta yaşadığı talihsizliğin kurbanı oldu.

Kadınlar kumite 55 kiloda A Grubu’nda ilk maçında İranlı Sara Bahmanyar karşısında bitime sekiz saniye kala 4-2 önde olan tecrübeli karateci verdiği ippon ile tatamiden 5-4 yenik ayrıldı. İkinci maçında ilk puanı almasına rağmen Bulgar Ivet Goranova’ya da 5-1 yenilen Arapoğlu büyük avantaj yitirdi. Son maçta Tayvanlı Tzuyun Wen’ e 5-4 kaybeden Dünya ve Avrupa Şampiyonu Serap Özçelik Arapoğlu, Tokyo 2020’ye veda etti.