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“ÇOCUKLUKTAN BERİ OLAN HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM.”

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MADALYA UMUDUMUZ SERAP ÖZÇELİK VEDA ETTİ

47 okunma — 06 Ağustos 2021 01:25
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SİYAHKUŞAK

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Tokyo 2020’de Türkiye’nin en büyük madalya umutlarından Serap Özçelik Arapoğlu ise ilk maçta yaşadığı talihsizliğin kurbanı oldu.

Kadınlar kumite 55 kiloda A Grubu’nda ilk maçında İranlı Sara Bahmanyar karşısında bitime sekiz saniye kala 4-2 önde olan tecrübeli karateci verdiği ippon ile tatamiden 5-4 yenik ayrıldı. İkinci maçında ilk puanı almasına rağmen Bulgar Ivet Goranova’ya da 5-1 yenilen  Arapoğlu büyük avantaj yitirdi. Son maçta Tayvanlı Tzuyun Wen’ e 5-4 kaybeden Dünya ve Avrupa Şampiyonu Serap Özçelik Arapoğlu, Tokyo 2020’ye veda etti.

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