Merhaba, Değerli SİYAHKUŞAK Okur ve Ziyaretcilerimiz…

F. Vural YILMAZ

Bir süreden beri elimizden geldiği kadarı ile hazırladığımız ve online tutmaya çalıştığımız SİYAHKUŞAK Web.’i umarız beğeniyorsunuzdur…

Siz değerli okur ve ziyaretcilerimiz siteye direkt veya dolaylı yollardan, bunlar; organik, sosyal medya, referans ve diğer tali linklerden ulaşarak yanlız bırakmadığınızı görüyoruz. Türkiye içinden olduğu gibi yurtdışından da ziyaretcilerimizin olduğunu Analytics’den görüyor ve teşekkür ediyoruz.

Değerli okurlar; tüm dövüş sanatları camiasının en resmi web. sitesi bilinciyle yolumuza siz değerli okur ve ziyaretcilerimizin desteği ile her zaman bir adım daha ileriye taşıyarak devam edeceğiz.

İkinci 10 Yıldayız!



Yayın hayatına başladığımız günden bugüne 10 yılı aştık. Marka tescilimizi bir 10 yıl daha yeniledik. Bugüne kadar her hangi bir karşılığı olmadan ve şahsımız adına öyle pek reklam amaçlı kullanmadan bir medya görevi üstlendik. Şüphesiz bizi işimize bağlayan siz okur ve ziyaretcilerimizin katılım ve desteği olacaktır.

Tülay & Gurtavo ALBEAR hocalarımıza teşekkür…

Amerika’da yaşamını sürdüren Tülay & Gurtavo ALBEAR hocalarınızla bir röportaj çalışmamız oldu. Değerli görüş ve fikirlerini sorularımıza verdikleri cevaplarla paylaştılar. İnanın o soruları bir başkalarına sorsaydık o kadar medeni cevaplar çıkmazdı. Umarız bir gün onlar yine o değerli görüş ve fikirlerini, kalemlerini kullanmadaki ustalıklarını siz okurlarımız için köşe yazarak gösterirler, bizlerde seve seve yayınlarız.

Eyvallah BOLAT kardeş, burdan sana selamlar…

Siz okurlarımızdan gerek sosyal medya paylaşımlarımıza katılmanızı siteye girmenizi ve daha önemlisi tarayıcılardan gelerek SİYAHKUŞAK Web.’i takip etmenizi ve sitenin sizin sevginizle yoğrulduğunu bilmenizi isteriz. Bu bağlamda bir okurumuza sosyal medya paylaşımlarımıza beğenileriyle katılan Hasan BOLAT‘a da teşekür ediyoruz. Eyvallah BOLAT kardeş, burdan sana selamlar olsun…

Siz kulüp, dojo, salon sahipleri, sayın hocalarımız, faaliyetlerinizi, aktivitelerinizi, kuşak sınavlarını, katıldığınız şampiyona ve başarılarınızı pas edin. Yayınlansın.

Ve tüm okurlarımız, katkılarınızla devrede olun. Beğenin, paylaşın, haber, yorum ve röportajlara görüşlerinizi belirtmekten kaçınmayın.